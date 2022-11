Argentina vence México por 2 a 0 e mantém chances de classificação - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 18:27 horas

Messi fez o primeiro gol dos argentinos e equipe supera derrota na estreia para Arábia Saudita

Lusail, Catar – A Argentina contou com a inspiração do seu craque para vencer sua primeira partida na Copa do Mundo FIFA-2022. Lionel Messi, na metade do segundo tempo, abriu caminho e Enzo Fernández concluiu com outro golaço o 2 a 0.

O primeiro tempo foi de muita entrega e disposição de ambos os lados. Alguns excessos acabaram punidos com o cartão amarelo, mas chances de gol mesmo só vieram em raros chutes de fora da área. No melhor deles, Vega cobrou falta e parou em defesa de Martínez, sem rebote.

A etapa final teve um começo parecido, com os argentinos sofrendo para furar um bloqueio bem montado dos mexicanos. A área do goleiro Ochoa, por vezes, teve os seus dez companheiros de linha na proteção.

Em um raro descuido, porém, Messi recebeu com espaço o bastante para ajeitar e bater cruzado, sem chances de defesa para Ochoa, aos 19 minutos do segundo tempo. Gol que desentalou um grito parado na garganta do torcedor argentino presente no Lusail.

Mais tranquilos, os argentinos conseguiram chegar com mais facilidade e, já perto do fim, Enzo Fernández driblou a marcação e acertou um chute no ângulo de Ochoa, selando o placar aos 42.

Apesar da derrota, o México depende apenas de si próprio para avançar às oitavas: precisa ganhar da Arábia Saudita por quatro gols de diferença, na quarta-feira. Os argentinos, por sua vez, têm de ganhar da Polônia para não dependerem de mais ninguém.

Momento-chave

Aos 19 minutos do segundo tempo, Di María chamou a atenção da marcação pela direita e achou Messi na entrada da área. O camisa 10, no primeiro lance em que teve espaço, soltou forte chute rasteiro de pé esquerdo, no canto direito de Ochoa, para desafogar o torcedor argentino.

Número

Messi fez seu oitavo gol em Copas do Mundo FIFA na história, igualando Diego Maradona e Guillermo Stábile como o segundo maior da história do país no torneio. O líder é Gabriel Batistuta, com dez.