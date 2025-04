Arrascaeta brilha e Flamengo vence o Grêmio fora de casa pelo Brasileirão

País – O Flamengo superou o Grêmio por 2 a 0 neste domingo (13), na Arena, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols marcados por Arrascaeta, o meia transformou em placar a superioridade demonstrada pelo time rubro-negro ao longo do jogo.

Com o triunfo, o Flamengo alcança sete pontos e se mantém como primeiro colocado da tabela, acumulando duas vitórias e um empate nas três primeiras partidas.

Na próxima quarta-feira, às 19h, o Grêmio visita o Mirassol, pela quarta rodada do Brasileirão — o último compromisso antes do clássico Gre-Nal, marcado para sábado, às 21h. O Flamengo, por sua vez, recebe o Juventude no Maracanã, também na quarta-feira, às 21h30, e volta a campo no sábado para encarar o Vasco, às 18h30, no Maracanã.