Atacante Gabriel Silva, ex-Corinthians, é contratado pelo Voltaço

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2021, 14:33 horas

Atleta de 23 anos chega com contrato até fim do Estadual de 2021, com cláusula que prevê renovação por mais um ano

Volta Redonda– O Voltaço anunciou neste domingo (03) o seu primeiro reforço para a temporada 2021. O atacante Gabriel Silva, de 23 anos, que estava no sub-23 do Corinthians, chega com contrato até o final do Estadual deste ano, mas com uma cláusula de renovação por mais um ano a critério do clube. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Gabriel já defendeu também o Veranópolis-RS e o Tupi-MG.

Feliz por esta oportunidade de estar defendendo um grande clube como o Volta Redonda. Chego motivado para dar o meu melhor dentro de campo, conquistar o meu espaço e a ajudar a equipe a fazer um grande Campeonato Carioca, brigando sempre pelas primeiras posições e a classificação para a semifinal do Estadual, como o Voltaço vem fazendo nos últimos anos, mostrando a força do clube – destacou o novo reforço tricolor.

O presidente Flávio Horta falou sobre a chegada de Gabriel.

– O Gabriel é um atleta que tem o perfil que gostamos de trabalhar. É jovem, tem muita qualidade e, apesar da idade, chega com muita experiência em grandes clubes, já que foi revelado pelo Flamengo e estava fazendo um grande campeonato sub-23 no Corinthians. Fizemos um contrato até o fim do Carioca deste ano, porém colocamos uma cláusula com a opção de renovação até o fim do Estadual de 2022 com valores já previamente definidos. Se o atleta performar, como imaginamos, sua renovação está garantida e por valores dentro de nossas possibilidades – afirmou o presidente tricolor, que ainda falou sobre a montagem do elenco para a próxima temporada.

– Definimos junto a comissão técnica que pelo menos metade de nosso elenco será de atletas das categorias de base. Estamos finalizando algumas renovações e faremos contratações pontuais repetindo que os nossos pratas da casa terão um espaço muito grande no nosso elenco e cada vez confiamos mais que eles serão protagonistas da nossa equipe – completou.