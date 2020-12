Atacante Jones e goleiro Adalberto são novos reforços do Barra Mansa para B2 do Carioca

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 14:05 horas

Barra Mansa – O atacante Jones, de 35 anos, e o goleiro Adalberto, de 25, são os novos reforços para a Série B2 do Campeonato Carioca no time do Barra Mansa. O clube fez anúncio das contratações na manhã de quinta-feira (03).

Jones

Jones defendeu o Macaé na primeira divisão do Campeonato Carioca, nesta temporada, e o Serra Macaense, na B1 do Estadual. Ele foi revelado pelo Vasco, em 2003, e passou por clubes como Bahia, Madureira, Macaé, Cabofriense, Friburguense, Volta Redonda, para o futebol português e árabe, além de outros clubes.

O atacante foi artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro pelo Macaé, do campeonato nacional do Kuwait e da Copa do Rei do mundo árabe, da Copa Rio em três edições e duas da segunda divisão do Campeonato Carioca.

– Conheço o Barra Mansa e sei o peso de sua tradição. A expectativa é ajudar o clube a voltar crescer. Sei que o clube está nas mãos de pessoas com credibilidade, por isso aceitei o convite e acredito que vamos conseguir o objetivo, que é o acesso. Minhas características são a finalização e o cabeceio e a torcida pode esperar de mim muito

empenho – se apresentou Jones.

Adalberto

Já o goleiro Adalberto, de 1,98m, também já está integrado ao elenco e regularizado, à disposição da comissão técnica.

— Chego focado em fazer o melhor para o clube. O objetivo é buscar o acesso, primeiramente, e depois o título da competição. Vim para somar. Vou brigar pelo meu espaço e usar um pouco da minha experiência para defender o clube – disse o goleiro.

Com velocidade e boa reposição, Adalberto foi revelado pelo Taubaté-SP, passou pelo futebol goiano, no Anápolis, Pires do Rio e Monte Cristo, e, na sequência, voltou para São Paulo, para ainda atuar pelo Mantiqueira, Francana, Barretos e, por último, onde disputou a Série A3 do Campeonato Paulista nesta temporada, no Batatais.

Os dois atletas assinaram contrato até o fim da competição estadual e já estão regularizados para a próxima partida, na sexta-feira (04), contra o Mesquita, no Leão do Sul, pela sexta rodada do primeiro turno da Série B2. O Barra Mansa ocupa a quarta colocação no grupo B, com oito pontos.