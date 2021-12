Atacante Lelê é a nova contratação do Voltaço para o Campeonato Carioca 2022

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 15:15 horas

Jogador foi artilheiro do Maricá na temporada 2021

Volta Redonda- Foi apresentado ontem, sexta-feira pelo Volta Redonda o seu sexto reforço para o Campeonato Carioca 2022. O atacante Lelê, de 24 anos, artilheiro do Maricá na atual temporada, marcando nove gols em 18 jogos, chega com contrato até o final do ano que vem.

Revelado pelo Itaboraí Profute, onde jogou por três temporadas, disputando 40 jogos e marcando 23 gols, Lelê estava na sua segunda passagem pelo Maricá, sendo um dos destaques da equipe que neste ano terminou na segunda colocação da Série A2 do Campeonato Carioca e conquistou o vice-campeonato da Copa Rio.

Muito feliz em assinar com o Volta Redonda e chego para somar, com a expectativa muito boa para a temporada 2022. Vou me dedicar ao máximo nos treinamentos no dia a dia, nos jogos, sempre dando meu melhor. Como atacante, meu ponto forte é fazer gols e espero que consiga marcar muitas vezes e ajudar o clube na busca dos seus objetivos – destacou.

O presidente Flávio Horta recebeu o novo reforço tricolor e falou sobre a chegada do jovem atacante.

O Lelê fez uma grande temporada pelo Maricá, despertou o desejo de muitos clubes, mas conseguimos vencer a concorrência e estamos muito felizes por ele ter acreditado no nosso projeto. É um jovem jogador, de muita qualidade, acompanhamos alguns jogos dele no ano e nos impressionamos bastante. Com certeza chega para agregar bastante ao nosso elenco e irá nos ajudar muito na busca pelos nossos objetivos em 2022 – afirmou.