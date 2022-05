Atacante Pedrinho completa 50 jogos pelo Voltaço

Matéria publicada em 10 de maio de 2022, 17:53 horas

Jogador está na sua terceira temporada pelo clube e marcou 15 gols

Volta Redonda- O atacante Pedrinho completou 50 jogos com a camisa do Volta Redonda na partida diante do ABC-RN, no final de semana.

Na sua terceira temporada pelo Esquadrão de Aço, o camisa 10 já marcou 15 gols.

Estou muito feliz em bater esta marca pelo Volta Redonda, que é um clube que aprendi a gostar, me sinto muito feliz aqui e espero fazer muito mais jogos, ajudando o Voltaço a conquistar todos os seus objetivos – destacou Pedrinho.

Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para uma sequência de dois jogos no Raulino de Oliveira. O primeiro será contra o Maricá, quinta-feira, dia 12, às 18h, pela 2° rodada da A2 do Estadual. Já no domingo, dia 15, às 18h, o Voltaço enfrenta o Brasil de Pelotas-RS pela 6° rodada da Série C.

-São dois jogos muito difíceis. Estamos vindo de uma derrota fora de casa e, por isso, é muito importante conseguirmos estes resultados positivos dentro do Raulino de Oliveira. Estamos bem tranquilos, focados e vamos entrar em campo para fazermos dois grandes jogos para conquistarmos estas importantes vitórias – projetou.

Reapresentação

Após passar a segunda-feira viajando, o elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta terça-feira na sede do clube. Após realizarem exames fisiológicos, todos os atletas foram para o CT Oscar Cardoso para um treinamento técnico e tático.

A novidade ficou por conta do meia-atacante Igor Bolt, que iniciou o processo de transição para o campo e deverá estar à disposição do técnico Rogério Corrêa para o próximo jogo.