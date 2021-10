Athletico-PR e Flamengo empatam em jogo bem disputado pela semifinal da Copa do Brasil

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 00:24 horas

Curitiba- Athletico-PR e Flamengo protagonizaram um duelo bastante movimentado na noite de quarta-feira (20), com direito a virada e gol no último lance. No fim, o primeiro encontro entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil terminou com uma igualdade em 2 a 2, na Arena Baixada.

Com o resultado, o vencedor do segundo e derradeiro confronto avança para a decisão. Em caso de um novo empate, o finalista será decidido nas penalidades. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (27), no Maracanã.

O jogo

Mandante da partida, o Athletico ensaiou uma pressão no início do confronto, mas foi o time carioca que abriu vantagem na Arena da Baixada. Aos 14 minutos, na primeira boa chance do Fla, após cobrança de falta, Gabi soltou o pé e a bola encontrou Thiago Maia livre na pequena área para fazer 1 a 0.

No embalo do gol, os visitantes foram para cima e levaram perigo com Gabi e Arão, que pararam nas defesas de Santos. Do outro lado, o Furacão aos poucos aumentou a intensidade e criou boas oportunidades. Na melhor delas, Diego Alves evitou o empate em cabeçada de Erick, aos 39 minutos.

Mantendo o ritmo no começo do segundo tempo, os donos da casa deixaram tudo igual, logo aos dois minutos, com Pedro Henrique, que aproveitou cruzamento na área e testou firme para o fundo das redes.

Aos 25, o Furacão voltou ao ataque e em mais uma jogada pelo alto virou o jogo com Renato Kayzer. Querendo o empate, o Fla foi para o tudo ou nada e, aos 54 minutos, Pedro de pênalti deu números finais ao duelo.

Fonte CBF*