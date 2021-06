Athletico-PR vira e goleia Fluminense em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 18:21 horas

Volta Redonda – No primeiro jogo deste Brasileirão sem transmissão pela TV, o Athletico-PR surpreendeu nesta quarta-feira e aplicou uma goleada sobre o Fluminense, de virada. O time carioca saiu na frente, com gol no primeiro minuto de jogo, mas não resistiu à pressão dos visitantes e levou 4 a 1, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Brasileirão.

Disputada no estádio Raulino de Oliveira, porque o Maracanã está cedido à Conmebol para a Copa América, a partida teve altos e baixos do time carioca, que arrasou nos primeiros 20 minutos, mas caiu muito de rendimento no restante do duelo. O resultado marcou o quarto jogo sem vitória do Flu no Brasileirão.

A equipe comandada por Roger Machado estacionou nos dez pontos, no nono lugar da tabela, mas poderá perder até cinco posições até o fim da rodada. Já o Athletico se consolidou na briga pela ponta. É o vice-líder, com 16 pontos, um abaixo do líder Red Bull Bragantino, que ainda jogará nesta rodada.

Contando com os reforços dos seus veteranos nesta quarta, o Fluminense começou melhor e só precisou de um minuto para abrir o placar. Em jogada pela direita, Cazares levantou na área e Fred subiu mais que os dois marcadores para cabecear para as redes. Foi o primeiro gol do atacante neste Brasileirão e o 153º em sua trajetória na competição, empatando com Edmundo na terceira posição da artilharia geral da história do Brasileirão

Embalado, o time carioca foi o melhor em campo nos primeiros 20 minutos. Nenê e Fred coordenavam o setor ofensivo e ajudavam na marcação alta, que deixava o adversário paranaense em espaços. Martinelli e Yago Felipe tiveram oportunidades de ampliar antes de completar os primeiros 15 minutos de jogo.

Pressionado, o Athletico-PR só conseguiu chegar ao ataque pela primeira vez, aos 20, com Zé Ivaldo. O time visitante aproveitava a queda de rendimento do Flu, menos intenso do que no começo, e chegou ao empate cinco minutos depois. Léo Cittadini encontrou Richard, que penetrou entre as duas linhas de marcação do Flu e finalizou para o gol. Marcos Felipe chegou a tocar na bola, que passou por baixo do goleiro.

O empate confirmou a reação da equipe de Curitiba na partida. O Athletico era melhor na parte final do primeiro tempo. E até balançou as redes aos 38, com Léo Cittadini. Mas o árbitro anulou o lance por impedimento no início da jogada, após consultar o VAR.

O começo do segundo tempo foi uma sequência natural do fim da primeira etapa. Os visitantes continuavam melhores em campo. E a virada foi inevitável aos 27, com gol de Vitinho. Três minutos depois, Zé Ivaldo ampliou a vantagem do Athletico-PR.

Antes do apito final, Nino fez pênalti em Cittadini, com confirmação do VAR, e Nikão converteu a penalidade, confirmando a vitória e a goleada dos visitantes.

Na próxima rodada, o Flu tentará se recuperar no clássico com o Flamengo no domingo, na Neo Química Arena. O time paranaense encara, no sábado, o Fortaleza, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 4 ATHLETICO-PR

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Ganso), Cazares (Kayky), Nenê (Matheus Martins); Gabriel Teixeira (João Neto) e Fred. Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO-PR – Santos; Marcinho, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Abner; Richard, Léo Cittadini, Fernando Canesin (Nikão), Terans, Carlos Eduardo (Vitinho); Matheus Babi (Pedro Henrique). Técnico: António Oliveira.

GOLS – Fred, a 1, e Richard, aos 25 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos 27, e Zé Ivaldo, aos 30, e Nikão (pênalti), aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Richard e Fred.

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).