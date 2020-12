Atividades de artes marciais tentam conviver com as novas regras da flexibilização

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 10:51 horas

Volta Redonda- Impedidos de exercer suas atividades devido as restrições sanitárias impostas durante os meses da pandemia, com a flexibilização das atividades em academias, alguns professores de artes marciais viram a chance de retornarem as suas atividades, mas com algumas ressalvas.

O instrutor de taekwondo Anderson Pinheiro, dono de um Studio de lutas na rua 24, Vila Santa Cecília, afirma ter ficado parado quase a pandemia inteira, e só se sentiu seguro em retornar em outubro. “Há dois meses que retornei com as atividades, algum tempo depois da reabertura das academias” lembrou.

Segundo o instrutor Anderson, para seguir as exigências sanitárias impostas pela nova medida de flexibilização, ele teve que reduzir o número de alunos em cada horário.

“Pelas novas regras de distanciamento só é permitido um aluno por metro quadrado, com isso conforme o espaço do meu Studio, eu posso dar aula para no máximo 10 alunos por horário. Essa medida reduziu bastante o meu faturamento, pois antes da pandemia, eu chegava a ter entre 20 a 30 alunos por horário”, lamentou.

O instrutor de taekwondo ressalta que se for para pensar em termos de faturamento com estas regras de flexibilização, nem compensa dar aula. O que o mantém em atividade é o seu prazer em dar aulas e ensinar o taekwondo aos novos alunos.

Anderson lembrou que para manter o seu Studio de acordo com as normas sanitárias, todos os alunos antes da aula são checados a temperatura e só é permitido participar das atividades usando máscaras. “Também me preocupo em deixar álcool gel nos banheiros e nas dependências do meu Studio, além de sempre cobrar o distanciamento entre eles”, disse.

Para dar mais segurança e tranquilidade aos pais e alunos, o instrutor Anderson ressalta que não tem permitido o contato físico entre os alunos, como no caso dos combates e lutas. “Não tenho dado lutas para eles, somente exercícios e a movimentação de defesa pessoal com os alunos. A luta está suspensa para não ter uma aproximação entre eles. No início alguns alunos ficaram com receio de retornar, mas aos poucos foram chegando”, lembrou.

Outro profissional de artes marciais que também teve que se adaptar as novas exigências sanitárias da flexibilização foi o instrutor de boxe e kickboxing Luiz Antônio Quintino, que dá aulas em uma academia na rua 33, Vila Santa Cecília. De acordo com Quintino, as atividades de artes marciais na academia em que trabalha retornaram em outubro, mas para não ficar parado e se manter financeiramente, ele optou por dar aulas particulares em sua casa.

Segundo o instrutor Quintino, na academia ele tem tomado todos os cuidados para proteger seus alunos.

– Aqui na academia eu tenho utilizado álcool gel, máscara e sempre mantendo o distanciamento entre os alunos. Devido as novas exigências sanitárias estou admitindo no máximo 12 alunos por aula, antes da pandemia já cheguei a ter 30 alunos em um mesmo horário. Como o boxe e o kickboxing se pratica com luvas e elas são individuais e higienizadas, acredito que os alunos não correm o risco de se contaminarem – ressaltou.

O instrutor chama a atenção para o fato de que está evitando ao máximo o contato físico entre os alunos, e em todas as simulações de golpes de ataque e defesa há uma preocupação em manter um certo distanciamento. “Em relação ao boxe e kickboxing, sou da opinião que os praticantes não correm risco algum e recomendo como uma excelente atividade física”, concluiu o professor Quintino.