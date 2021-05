Atividades esportivas são iniciadas de forma gradativa em Resende

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 11:24 horas

Prefeitura busca alternativas e equilíbrio para promover atividades com segurança

Resende- Adotando cuidados e medidas de segurança para prevenção ao novo coronavírus, a prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, já está retomando de forma gradativa as atividades esportivas no município, mas optando por atividades somente sem contato físico e mantendo o distanciamento.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, David de Jesus, onze tipos de atividade já retornaram até aqui. São elas: funcional soccer, ballet, funcional, zumba, jazz, Hip hop, atletismo(corrida), funcional kids, pilates solo, yoga, localizada e o judô funcional.

O secretário de esportes ressaltou que a retomada das atividades é considerada um desafio para a gestão municipal. E segundo ele, para esta missão, é fundamental que alguns cuidados sejam tomados em busca de mais saúde, qualidade de vida e um organismo em pleno funcionamento. O uso da máscara, por exemplo, é importante e está presente no dia a dia das pessoas. O distanciamento seguro é outro aspecto que ganha atenção e rege a execução das atividades.

Antes da pandemia, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer chegou a oferecer outras diversas modalidades e atividades que ainda são inviáveis por conta da pandemia. As atividades, no entanto, passam a ser realizadas de forma adaptada, como o funcional soccer, que trabalha com o futebol, um esporte de contato, de forma diferente, sem o contato. As inscrições para todas as modalidades, inclusive, estão disponíveis junto à secretaria.

– É importante encontrar um meio termo, no qual as atividades são retomadas, mas com medidas de segurança, pois o esporte e a atividade física em geral também são fundamentais para a saúde de muitas pessoas. São inúmeros benefícios em virtude dessas práticas e precisam ser revistas com todo cuidado. A gestão municipal está empenhada em cuidar da saúde da população e promover mais qualidade de vida para todos – disse o secretário David de Jesus.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fica na Av. Construtor Clemente Barbosa, no bairro Jardim Aliança II.

Adaptações de atividades

Algumas atividades como judô e futebol, que são esportes de contato, tiveram que ser adaptados para novos tempos de pandemia e distanciamento. No futebol, os pequenos jogadores realizam trabalhos com bola individualmente, não disputando os “coletivos”, que causam o contato. No judô, faixas são esticadas entre atletas e os movimentos são feitos puxando as faixas para simular o que antes acontecia através do contato. Todos os alunos permanecem de máscara durante as atividades e param regularmente para respirar na janela.