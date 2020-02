Atleta busca ajuda para participar de mundial de lutas na Itália

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 07:54 horas

Campeonato acontece no mês de abril em Roma

Volta Redonda- Com 11 lutas ao total, com 10 vitórias e 1 derrota, o atleta de muay thai, José Guilherme Lessa Nogueira, foi convidado para participar do Mundial de Lutas que acontecerá no mês de abril em Roma, na Itália. Mas para disputar, pela primeira vez uma competição internacional, o atleta busca ajuda através de uma vaquinha online.

– Com relação ao apoio financeiro conto com o auxílio dos meus pais e familiares, mas infelizmente não supre os custos com passagem, translado, hospedagem e alimentação. Então criei essa vaquinha. Minha expectativa é que consiga atingir o objetivo até a metade do mês de março, pois a competição começa no dia 02 de abril, e pretendo viajar no final do mês de março – explica.

José Guilherme treina na Equipe Revolution Fight Team, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, e devido à disciplina, determinação e a constante rotina de treinos tem alcançado excelentes resultados em competições regionais. Em 2019 se tornou campeão interestadual da Confederação Brasileira de Muay Thai Profissional.

– O convite para essa disputa em Roma surgiu quando conquistei o cinturão e o título de campeão interestadual. Treino muay thai há sete anos, essa é a minha primeira competição internacional. Pra falar a verdade será a minha primeira experiência fora do Brasil e de uma viagem de avião – conta.

Com essa participação, José Guilherme lembra que não estará realizando apenas um sonho próprio, mas também de toda a sua equipe.

– Minha expectativa está muito grande, com essa oportunidade vou realizar o sonho de alguns atletas que passaram pela minha equipe nunca conseguiram realizar – ressalta.

Quem quiser contribuir com José Guilherme, ou ainda patrociná-lo, pode entrar em contato através das redes sociais do atleta, de sua equipe ou de seu treinador Marcos Fera. O link da vaquinha é http://vaka.me/879506.

Por Amanda Teixeira