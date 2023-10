Atleta de Angra participa de Campeonato Mundial de Stand Up Paddle

Barra Mansa – A atleta de Stand up paddle de Angra, Paula Rodrigues, participou na última semana, do Mundial da ISA de Sup e paddleborard, que acontece na cidade de Les Sables-d’Olonne, na França. Moradora da Praia Brava, Paula conseguiu a vaga para a competição internacional no mês de junho, na seletiva que aconteceu em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Durante dois meses de treinamentos, a atleta de Angra se preparou muito para o mundial e ela teve um bom desempenho. Paula participou de três provas, na SUP Women Techinical Race, ela passou para a semifinal, e ficou na 13ª colocação. Já no terceiro dia da competição, no SUP Women Long Distance, que não é sua especialidade, Paula substituiu uma atleta que acabou não indo disputar pela equipe brasileira, e ela conseguiu concluir a prova, terminando na 16ª colocação. E no último dia de provas, domingo, 1º de outubro, ela competiu no SUP Women Sprint, ficando com o 7º lugar.

“É claro que não era o resultado que eu gostaria, mas fiquei bem feliz com o meu desempenho no meu primeiro mundial. O nível foi muito alto, e eu volto para o Brasil com uma bagagem de bastante aprendizado e experiência para colocar em prática, e na próxima chegar mais preparada, mas estou muito satisfeita com os meus resultados. É evidente que a gente como atleta sempre almeja o pódio, mas não foi desta vez, porém, estamos no caminho e vai dar para chegar. É só me empenhar, me dedicar ainda mais, seguindo minha rotina de treinos”, disse Paula Rodrigues.