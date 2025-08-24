domingo, 24 agosto 2025
Atleta de Barra Mansa é campeã mundial em duas modalidades de jiu-jitsu

Bruna Luiza conquistou ouro nas categorias com e sem kimono

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Barra Mansa – A atleta de Barra Mansa, Bruna Luiza, se consagrou campeã mundial de jiu-jitsu neste sábado (23), no Campeonato Mundial Feminino da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, realizado no Rio de Janeiro.

Representando a equipe Alliance Barra Mansa, Bruna se destacou nas disputas e conquistou duas medalhas de ouro, nas modalidades com kimono e sem kimono. Além de atleta, ela atua como professora no time feminino da Alliance, onde ministra treinos exclusivos para mulheres.

Bruna é orientada pelo mestre Hugo Soares, multicampeão da modalidade. A equipe Alliance é referência no esporte, acumulando 15 títulos mundiais por equipes.

 

