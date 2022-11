Atleta de Barra Mansa vence categoria Master do X Terra - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 13:14 horas

João Baptista comemora sua vitória. (Foto: BMBIKERS)

Paraty – O atleta de Moutain Bike, João Baptista de Barros Junior, venceu neste domingo, 13, em sua categoria a etapa MTB de Paraty, do X Terra Brasil, realizado neste fim de semana na cidade de Paraty, na Costa Verde. Joca, como é conhecido, fez a prova em 2 horas, 35 minutos e seis segundos e ganhou na categoria Master C2, masculina, de 55 a 59 anos. Atleta da BMBIKERS/Monkeys, ficou em 63º lugar na colocação geral. O campeão geral da prova foi Franklin Dias, que concluiu a prova em 1 hora e 27 minutos.

Outro atleta de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, ficou em 5º lugar na sua categoria Master C1, de 50 a 54 anos, e em 48º na colocação geral. Seu tempo foi de 2 horas, 17 minutos e 59 segundos.

O XTERRA Brasil é o maior circuito off-road do mundo e em Paraty acontece no Largo da Santa Rita, Centro Histórico. Este ano conta com uma nova dinâmica de auxiliar na conscientização da preservação e limpeza dos oceanos, uma parceria global com a Parley. As provas disputadas neste fim de semana foram de Triathlon, MTB Cup, Trail Run (5, 10 e 21k), Swim Challenge e Swim Storm, garantindo emoção também dentro do mar. Além disso, haverá o Swim Challenge, uma emocionante prova no mar da cidade.