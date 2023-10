Atleta de Barra Mansa vence etapa do Big Biker e se torna bicampeã do torneio

Barra Mansa – A atleta de Barra Mansa, Laine Nunes, se tornou bicampeã do tradicional torneio de Mountain Bike, a Big Biker Cup, na categoria S55. Laine venceu três das quatro provas do torneio, inclusive a realizada no domingo (29), na cidade de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo.

A prova foi disputada em 48 quilômetros, com 1500 metros de altimetria. A atleta vem se destacando nas provas que vem disputando. Neste ano, Laine já obteve um 3⁰ lugar, na categoria Dupla Feminina do Iron Biker, disputada em Mariana, em Minas Gerais.