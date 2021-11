Matéria publicada em 14 de novembro de 2021, 21:04 horas

Volta Redonda – O atleta voltarredondense Wilner Gonçalves de Britto está representando a Associação do Paraná no campeonato brasileiro de basquete master. Ele disputa a categoria para jogadores com mais de 75 anos.

A competição, que começou e 13 de novembro e vai até dia 20, reúne 1.200 atletas em 120 equipes, sendo 85 times masculinos e 35 femininos.