Atleta de VR é campeão de Jiu Jitsu no Rio

Volta Redonda – O lutador de Jiu Jitsu, Davi de Sá da Cruz, de 16 anos, foi Campeão Brasileiro de Jiu Jitsu Sem Kimono, da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu), no domingo (24). A luta aconteceu na Arena da Juventude em Deodoro, no Rio de Janeiro. O ‘Dinossauro’, como é chamado, fez duas lutas e foi consagrado campeão na categoria juvenil 1, azul, pesadíssimo.

Davi é o único lutador do Sul do Estado a ganhar uma medalha também no ADCC – Abu Dhabi Combat Club Submission Wrestling World Championship, o maior evento mundial de luta sem kimono – grappling- realizado este ano no Brasil. Ele ficou em terceiro lugar. Atletas de todo mundo participaram da competição.

Com 1,58 metros e 84 quilos, Davi é aluno de Thadeu Nobres, da academia The Garage, no Aterrado, e faz parte da equipe Checkmat.

Durante as férias escolares Davi não descansou, ele foi para um centro de treinamento da Checkmat em Curitiba para se aperfeiçoar no esporte.