Atleta do Clube dos Funcionários integra a equipe brasileira de Tênis

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 17:09 horas

Sthefany Lima é convocada para o próximo torneio Sul-Americano

Volta Redonda- Sthefany Lima, atleta tenista do Clube dos Funcionários, foi convocada para integrar a equipe oficial do Brasil no Torneio Sul-Americano por equipes, que será classificatório para os campeonatos Junior Davis Cup e Billie Jean Cup Finals.

O torneio será realizado na cidade de Tucumán, Argentina, de 08 a 13 de agosto de 2022. O anúncio foi oficializado na última semana, pelo Coordenador de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Patrício Arnold.

Essa convocação é reflexo dos treinos e dos bons resultados da tenista, que vem se destacando em todos os torneios que participa.Sthefany, de apenas 15 anos, é natural de Santo André, interior de São Paulo. Desde 2021, a atleta integra o time do Clube dos Funcionários demonstrando bons resultados na modalidade.

“Sthefany é uma atleta excepcional, sua performance em quadra e a convocação para o Sul-Americano são motivos de orgulho para nós.” Destacou, Alex Ribeiro, diretor de esportes do Clube.

Para o presidente, Gustavo Tramontin, o Clube incentiva seus atletas oferecendo condições e estruturas para treinamentos, além do preparo físico, mental e técnico. “É uma alegria receber essa notícia tendo uma jovem tão dedicada e focada em nosso quadro de atletas. A carreira da Sthefany é muito promissora”, destacou o presidente do Clube dos Funcionários.