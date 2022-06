Atleta Léo Moura visitará na segunda-feira as cidades de Volta Redonda, Pinheiral e Piraí

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 15:04 horas

Locais possuem núcleos esportivos do Projeto ‘Passaporte Para Vitória’ sob gestão do Instituto Léo Moura

Sul fluminense- O atleta Leo Moura que jogou no Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Seleção Brasileira estará na próxima segunda-feira, dia 13, nas cidades de Volta Redonda, Pinheiral e Piraí.

O motivo da passagem do atleta pela região é visitar os núcleos esportivos do Projeto ‘Passaporte Para Vitória’ sob gestão do Instituto Léo Moura, que atualmente atende cerca de 16.000 alunos, dos 5 aos 15 anos, meninos e meninas, devidamente matriculados nas escolas de ensino regular.

De acordo com o gestor do Projeto, o Professor Fernando Marlos, que atua junto com o Professor Nivaldo Godoi, o projeto atende 36 núcleos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro com recursos destinados através de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Lima (PL/RJ), e em parceria com o Ministério da Cidadania. Já a gestão do projeto é feita pelo Instituto Léo Moura.

“Temos uma estrutura de profissionais de qualidade que ministram treinamentos com materiais de qualidade como: bolas, cones, cinto de tração, coletes, escada de treinamento, pára-quedas, boneco de barreira e muitos outros materiais para o auxílio dos treinamentos técnicos. Cada aluno recebe gratuitamente camisa, short, meião e chuteira conforme vão se firmando nos treinamentos diários”, destacou o professor Marlos.

O Professor Fernando Marlos ressalta que no dia da visita, o atleta Léo Moura conversará com os alunos passando um pouco da sua história de vida e fará fotos com os participantes.

“Será um dia especial para todo o sul fluminense. Um projeto social visitado por um ídolo do esporte mundial fará a diferença na vida dos alunos. São histórias de uma pessoa que como os nossos alunos veio de uma comunidade e que deu a volta por cima”, comentou Fernando Marlos.

Projeto Passaporte para Vitória

O Projeto ‘Passaporte para Vitória’ foi criado em Nova Friburgo em 2019 pelo deputado federal Luiz Lima e pelo seu chefe de gabinete Welbert Pedro. Depois disso eles pensaram em expandir para o estado que hoje conta com 80 núcleos e até o final do ano serão 120 núcleos. Ainda existem núcleos no Amapá, Acre, Paraná e Distrito Federal com chances de expandir para outros estados do Brasil.

De acordo com o gestor Fernando Marlos, o projeto foi criado com o objetivo de estimular a prática desportiva, fomentar o esporte social através do lazer, saúde e educação. Sempre realizando a inclusão social.

O projeto atende no momento 36 Munícipios do estado do Rio de Janeiro. Cidades como Aperibe, Cantagalo, Cordeiro, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nova Friburgo, Varre e Sai, Itaperuna e Italva já possuem o núcleo do projeto.

No sul fluminense o projeto atende os municípios de Itatiaia, Volta Redonda, Pinheiral, Piraí, Valença, Vassouras, Eng. Paulo de Frontin e Sapucaia. No segundo semestre estaremos atendendo mais 10 Munícipios da região sul fluminense e centro sul.

“O projeto é direcionado para qualquer aluno de qualquer classe social, seja quem for. Mas lembramos que geralmente os núcleos são instalados de forma criteriosa em locais que possamos atender o maior número possível de alunos. Isso faz com que eles tenham muitas novas oportunidades além do futebol, disse Marlon”, lembrando que a pré-inscrição pode ser feita através do link: https://passaporteparavitoria.com.br/

“Caso alguém no estado do Rio de Janeiro desejar entrar em contato conosco para levar o núcleo para a sua região, basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Assim poderemos analisar junto com uma comissão a viabilidade do projeto ir para a sua cidade, ressaltou o professor e gestor do projeto.