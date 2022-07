Atleta Letícia Oro conquista medalha de bronze no último dia do Mundial de Atletismo nos Estados Unidos

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 15:56 horas

Bronze de Oro encerra melhor participação do Brasil em mundiais de atletismo

Eugene- O fim de semana esportivo foi de grandes emoções para o Brasil até os últimos momentos. Na noite de domingo (24), último dia de Campeonato Mundial de Atletismo, Letícia Oro conquistou uma histórica medalha de bronze no salto em distância.

O último dia do Mundial de Atletismo, em Eugene (EUA), reservou uma grata surpresa para o esporte brasileiro. Logo em seu primeiro salto na grande final, Letícia Oro Melo voou e alcançou a marca de 6,89m para garantir uma histórica medalha de bronze para o país na competição. O Mundial foi apenas a segunda competição do ano para Letícia – há sete meses fez uma cirurgia por causa de um rompimento no ligamento do joelho.

Em busca de sua primeira medalha em mundiais outdoor, o campeão olímpico Thiago Braz ficou bem perto do pódio. O brasileiro foi o quarto colocado no salto com vara com 5,87 m em prova que teve quebra de recorde mundial pelo sueco Armand Mondo Duplantis (6,21m).

O Brasil disputou outras finais no sábado. Almir dos Santos representou o país na decisão do salto triplo, alcançando a sétima colocação. No revezamento 4x100m, Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Derick Souza e Erik Barbosa também terminaram em sétimo. Já Caio Bonfim finalizou a prova dos 35km da marcha atlética com o sétimo lugar.

Assim, após dez dias de disputas o Brasil se despediu de Eugene com a sua melhor campanha em Mundiais (em pontos, com duas medalhas e colocando 10 atletas entre os top 8 na pista em provas de rua).