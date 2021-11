Atletas da ginástica de trampolim de Pinheiral conquistam 28 medalhas em torneio estadual

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 18:18 horas

Pinheiral – A equipe de ginástica de trampolim da prefeitura de Pinheiral, composta por 25 atletas, obteve excelentes resultados no Torneio Estadual de Ginástica de Trampolim 2021, realizado no último sábado, dia 13, no Parque Olímpico. A equipe trouxe para casa o troféu de terceiro lugar no geral. Os atletas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em todos os aparelhos, somando no total 28 medalhas. Vale ressaltar que em função da pandemia do novo coronavírus, a equipe retornou aos treinos há apenas quatro meses.

A inscrição e transporte para participação da equipe no Torneio Estadual foram custeados pelo município.

Projeto

O projeto Ginástica de Trampolim é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, para crianças e jovens do município. Após paralisação em função da pandemia do novo coronavírus, as aulas foram retomadas em julho apenas para os atletas que já participavam desta modalidade esportiva ao longo dos últimos anos. Posteriormente serão abertas inscrições para novos alunos da cidade.

Os atletas que compõem a equipe são: Larah Nery, Alexia Gomes Martins, Rener Henrique Vieira do Carmo, Yhago Carlos Clemente, Rafael Bruno Malaquias, Ana Rielly Martins, Letícia Nery, Ana Luiza carvalho, Maria Eduarda Bonaldo, Ruan de Paula Muniz, Raissa de Paula Muniz, Caio Santiago, Christal Santiago, Letícia da Silva Lavalle, Maria Vitória Merencio, Tabatha Beatriz de Oliveira, Adrielle Alves, Yasmim Mercedes, Luiz Gustavo Rodrigues Paiva, Sandrielle de Barros, Matheus de Brito Ferreira, Marya Eduarda de souza monteiro, Maria clara Ramos Candido, Vitória Januário, Taíssa Ribeiro da silva. A equipe tem como técnico, Enilson Alves de Oliveira e a colaboradora Mariana dos Santos Silva.

Os medalhistas no Torneio Estadual foram Rhuan de Paula, quatro medalhas de ouro; Renê Henrique, quatro medalhas de ouro; Raissa de Paula Muniz, uma medalha de ouro; Rafael Bruno Malaquias, uma medalha de ouro e duas de prata; Luiz Gustavo Rodrigues Paiva, uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze; Adrielle Alves, uma medalha de ouro e uma de bronze; Matheus de Brito Ferreira, duas medalhas de prata; Yasmim Mercedes, uma medalha de prata; Yago Carlos, uma medalha de prata e duas de bronze; Christal Santiago, duas medalhas de bronze; Caio Santiago, uma medalha de bronze; Tabatha Beatriz de Oliveira, uma medalha de bronze e Ana Rielly Martins, também com uma medalha de bronze.

O prefeito Ednardo Barbosa, parabenizou a equipe pelo desempenho no Torneio Estadual. “Parabenizo os nossos atletas pela conquista, pois sabemos que o esporte exige muita dedicação e disciplina. Parabenizo e agradeço também os pais pelo apoio e toda a equipe técnica pela dedicação. Um dos nossos compromissos é promover saúde e qualidade de vida e a prática esportiva é uma forte aliada nessa missão”.

– Nossos atletas tiveram uma excelente execução técnica de movimentos nos saltos e séries apresentados por cada um dos mesmos. Conseguimos um saldo muito positivo no Torneio Estadual e continuamos avançando. Agradeço a toda equipe da Secretaria de Esporte e Lazer que por meio da Prefeitura de Pinheiral muito contribuiu para obtermos êxito e vitória. Agradeço também aos pais, responsáveis, amigos e patrocinadores pela confiança e credibilidade – disse, Enilson Alves de Oliveira, técnico da equipe.