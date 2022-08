Atletas da região participam do maior seminário internacional de karatê já realizado no Brasil

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 17:45 horas

São Paulo- No dia 31 de julho os professores de karatê Roosevelt Barbosa, Carine Azevedo e a atleta Giovana de Souza, de Resende, sensei Manoel Albino e seus alunos Leandro de Oliveira Porto Martins e

Lucas de Oliveira Porto Martins, de Quatis e Porto Real participaram do maior seminário internacional de karatê interestilos já realizado no Brasil.

O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de karatê interestilos, CBKi, 100© gratuito, e contou com a participação de mais de 1000 atletas de todo país.

O seminário foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo e teve nada mais, nada menos que os grandes nomes do karatê Mundial, os franceses Sensei Christophe Pinna multi campeão de Kumite (luta) e o Sensei Jean Pierre Fischer faixa preta 9° Dan especialista em Kata shotokan e com o mestre japonês Ryu Narushima do karatê kyokushin(karatê de Contato).

Mestre Roosevelt Barbosa que é o atual presidente da Federação Interestilos de karatê do Rio de janeiro ressaltou a importância de participar de um evento desta envergadura e poder replicar os conhecimentos adquiridos já pensando no Campeonato Brasileiro da CBKI que será realizado nos dias 17 e 18 de setembro, em São Paulo.

“Foi um dia incrível, de muito aprendizado para todos, professores e alunos que se fizeram presentes”, destacou o mestre Roosevelt.