Atletas de Barra Mansa participam do XV Jogos Mundiais de Capoeira

Barra Mansa – O grupo Abadá Capoeira de Barra Mansa vai participar do XV Jogos Mundiais Abadá Capoeira 2025, que acontecem nesta sexta (22) e sábado (23), na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, como parte do Festival Internacional da Arte Capoeira XV. O evento reunirá capoeiristas de vários países em uma celebração que vai além da competição, incluindo oficinas, rodas, cursos, troca de cordas, formatura de mestrandos e reconhecimento de mestres.

Para fortalecer o desempenho dos atletas, a equipe contou com uma preparação conduzida pelo estrategista Rafael Coelho, que aplicou sua metodologia de imersão no gelo voltada ao fortalecimento emocional e mental. A etapa final ocorreu no último domingo (17), na Fazenda da Posse. “Estar próximo da atmosfera de atletas a caminho de um campeonato mundial já é algo muito diferente. Mas poder trabalhar a mentalidade desses atletas de ponta, usando uma das minhas ferramentas preferidas que é a imersão no gelo, comprovou a importância desse cuidado emocional, muitas vezes deixado de lado. O que sustenta grandes atletas, grandes empresários e qualquer empreendimento de sucesso é uma mentalidade forte e preparada para desafios, e é aí que o gelo entra, pois trata-se de um grande desafio para o nosso cérebro, que recusa antes e durante”, explicou o mentor.

Mestre Pretinho, líder da equipe, também destacou a importância da preparação. “Foi muito legal, porque trabalhamos sempre com nossos atletas três coisas: fé, treinamento e sorte. Além de ter sido um momento de descontração, de saber que o cérebro fez tudo o que deveria ser feito em termos de competir, a imersão vem como uma fé. A pessoa acredita que vai sanar algumas dores, vai dar um relaxamento e ela se sente preparada. Achei fundamental para todos os atletas. Todos estão muito bem preparados e a imersão só ajudou a fortalecer o nosso pensamento de que um campeão se constrói assim, com fé, treinamento e sorte. Foi muito poderoso esse encontro, porque foi superação, teve gente que achava que não ia conseguir e acabou conseguindo. Acho que esse preparo não vai poder faltar nas próximas competições”, afirmou.

Além de orientar a equipe, Rafael destacou o aprendizado mútuo proporcionado pela experiência: “Foi uma grande troca. Nas minhas mentorias e imersões eu trago esse meu lifestyle de encarar desafios deliberadamente, treinando minha mentalidade e a inteligência emocional para os desafios da vida que chegam sem deliberação”.

A experiência com os atletas de capoeira também serviu de aquecimento para o próximo grande evento conduzido por Rafael Coelho: a Imersão Potência Ilimitada, que será realizada nos dias 29 e 30 de agosto, no ACIAP Business Center, em Barra Mansa.

Com vagas limitadas e inscrições já abertas, a imersão promete uma experiência transformadora voltada a quem busca desenvolver mentalidade forte, inteligência emocional e capacidade de enfrentar desafios em diferentes áreas da vida. “Me perguntaram se essa jornada com a equipe do Abadá Capoeira é um spoiler do que vai acontecer na Imersão Potência Ilimitada que realizaremos nos próximos dias 29 e 30 de agosto, mas só posso adiantar que isso seria só a pontinha do que está por vir. Vamos surpreender entregando algo que a região nunca teve”, antecipou Rafael.