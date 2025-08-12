Atletas de Piraí conquistam medalhas na Copa do Mundo de Karatê no Japão

Piraí – A Escola Municipal de Karatê de Piraí, mantida pela Prefeitura e com 25 anos de atuação, conquistou três medalhas de bronze na Copa do Mundo de Karatê, realizada no Japão. O resultado marca o retorno do projeto à participação em competições de alto nível, após um período sem incentivo para disputar torneios nacionais e internacionais.

A delegação brasileira contou com seis atletas e um técnico de Piraí, que competiram contra adversários de diversos países. As medalhas foram obtidas por Paulo Pires, bronze no kumite (luta) na categoria 40 a 49 anos, acima de 80 kg, com 49 competidores; Adriano, bronze no kata Shiran (5º dan ou acima), disputado por 45 atletas; e Andressa Barbosa, bronze no kumite por equipes adulto.

Também integraram a equipe Patrick, Luan e Rafael, que representaram o município em suas categorias, contribuindo para o desempenho histórico. O técnico Jonathan, integrante da Escola Municipal, destacou a dedicação e o preparo dos atletas ao longo dos meses que antecederam o torneio.

O prefeito Luiz Fernando Pezão comemorou o resultado.

“Essas conquistas mostram a força do esporte de base quando há apoio e investimento. É motivo de orgulho ver Piraí no pódio de uma competição mundial”, afirmou.

A chegada da delegação está prevista para esta quarta-feira (13), às 18h, quando os medalhistas serão recebidos oficialmente pela cidade. Com mais de duas décadas de trabalho, a Escola Municipal de Karatê de Piraí segue formando atletas e cidadãos, incentivando disciplina, foco e oportunidades por meio do esporte.