Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 09:57 horas

Cadastro é feito pelo preenchimento de um formulário online

Resende- Graças a uma parceria entre a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e a diretoria do parque, praticante de ciclismo, corrida e caminhada de Resende já podem se cadastrar para acessar gratuitamente o espaço do Parque Nacional do Itatiaia.

A carteirinha gerada aos atletas devidamente cadastrados terá validade até 31 de dezembro de 2021.

Os interessados em efetuar o cadastro podem fazê-lo sem sair de casa, preenchendo um formulário online através do seguinte link:. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6yyb1sO0YAfzdniNKLZP0lEuHy5Ytn7pfpKz5WcCKf8AzUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 .

Após o cadastro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fará a análise e o agendamento para comparecer à sede da secretaria, localizada na Av. Construtor Clemente Barbosa – Jardim Aliança II, para levar a documentação e comprovar residência em Resende, com a exigência de um comprovante no nome do solicitante. O agendamento acontece como medida contra a formação de aglomerações diante da pandemia da Covid-19.

Com todo o procedimento feito corretamente, a Prefeitura de Resende fica responsável pela confecção de uma carteirinha com os dados do atleta, que será utilizada para entrar no Parque Nacional do Itatiaia gratuitamente para a prática esportiva.

– Esta é uma grande oportunidade para os atletas do município. Firmamos uma importante parceria com a diretoria do Parque Nacional do Itatiaia que abre as portas para que o esporte seja cada vez mais praticado e incentivado na região. O parque dispõe de um espaço privilegiado, com muitas possibilidades esportivas ao ar livre, em contato com a natureza. Esperamos que todos aproveitem esta oportunidade – disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, David de Jesus.