Atletas do Clube dos Funcionários vencem o 1º Aberto de Xadrez Clássico de Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 19:11 horas

Volta Redonda- No último final de semana, os atletas do Clube dos Funcionários participaram do 1º Festival de Xadrez do Sider Shopping. O evento sediou o 1º Aberto de Xadrez Clássico de Volta Redonda e a 6ª Etapa do XXIII Circuito Vale-Paraibano de Xadrez, válidos pelo calendário de provas estadual (FEXERJ), nacional (CBX) e internacional (FIDE).

Com apenas 13 anos, o campeão absoluto do Festival foi o atleta do Clube, Nicolas Nascimento, da categoria ouro. Invicto com 4,5 pontos em 5 rodadas e jogando contra adversários experientes de várias partes do país, o jovem prodígio teve um desempenho brilhante e subiu mais de 100 pontos no ranking internacional, algo muito difícil de atingir em apenas um torneio.

Na categoria sub 16, Kaio Nascimento, de 12 anos, também se consagrou na melhor colocação. Kaio seguiu os passos do irmão Nicolas fazendo 3 pontos em 5 rodadas, subindo mais de 36 pontos no ranking internacional.

Já na categoria prata, Pedro Mattos, de 17 anos, garantiu a terceira colocação. O jogador participou do Festival por influência de Leandro, pai e treinador dos atletas Nicolas e Kaio. Ele pretende se filiar ao Clube na Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro (FEXERJ).

Carlos Frederico Serrão, subdiretor de xadrez do Clube dos Funcionários, comentou o sucesso do Festival e elogiou a postura dos atletas. “O Festival impulsiona o xadrez na região e os resultados provam o esforço dos jogadores. É uma alegria ver atletas tão jovens e tão dedicados”, destacou.

O presidente do clube, Gustavo Tramontin, ressaltou o destaque dos jogadores no torneio e o crescimento da modalidade. “O xadrez vem ganhando espaço e revelando jovens talentos em nosso clube. Os meninos são espetaculares e nos deixam mais orgulhosos a cada conquista. Nossa meta é fomentar cada vez mais esse esporte no Clube dos Funcionários e na região Sul Fluminense. Queremos que nossos jogadores sejam referência para outras crianças que praticam xadrez e por isso estamos investindo em novidades para essa modalidade”, disse.