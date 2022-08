Atletas do Clube dos Funcionários vencem Torneio Regional Sudeste de Xadrez

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 17:01 horas

Volta Redonda- Os atletas do Clube dos Funcionários foram campeões invictos do Torneio Regional Sudeste de Xadrez da Juventude e da Criança, realizado no último fim de semana, no Rio de Janeiro. A competição, chancelada pela Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro (FEXERJ) e Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), garantiu vaga gratuita para o Brasileiro de 2023 e contou com jogadores dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

No Xadrez Rápido, Nicolas Nascimento, de 13 anos, foi o campeão na categoria Sub-14. Já o seu irmão, Kaio Nascimento, de 12 anos, levou a melhor no Sub-12. O irmão caçula, Luiz Nascimento, foi o primeiro colocado invicto na categoria Sub-8. O atleta Pedro de Mattos, que também representou o Clube dos Funcionários, foi o terceiro colocado no Sub-18. Durante o torneio de Xadrez Blitz, Kaio venceu pela categoria Sub-12 enquanto seu irmão Luiz foi o campeão Sub-8. Já Pedro, foi o quarto colocado no Sub-18.

O treinador e pai dos irmãos enxadristas, Leandro Nascimento, parabeniza e se orgulha pelo desempenho dos meninos. “Nossos atletas estão de parabéns! O regional Sudeste foi incrível e os irmãos Nikolas, Kaio e Luiz conquistaram cinco troféus. Isso demonstra comprometimento e determinação de nossos meninos no Xadrez. Com essas vitórias, podemos dizer que o Clube dos Funcionários tem a melhor equipe enxadrística de base de toda a região”, afirmou Leandro.

O Diretor de Esportes do Clube, Alex Ribeiro, comentou sobre a alegria e a satisfação em ver a perseverança e o trabalho desses jovens prodígios. “É uma honra para o Clube ser representado por essas feras do xadrez. Os meninos vêm num crescimento ascendente a cada torneio e a nossa Equipe de Esportes busca sempre incentivar essa evolução. Que sirva de exemplo aos atletas sobre a importância do treinamento e da dedicação dos meninos junto ao apoio institucional”, finalizou Alex.