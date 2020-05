Atletas do Fluminense que iniciaram a quarentena lesionados já trabalham normalmente com o grupo

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 19:30 horas

Rio – Antes do início da quarentena, o Fluminense tinha três jogadores em tratamento no departamento médico: Frazan, Gilberto e Miguel. O primeiro se recuperando de uma cirurgia no joelho direito e os outros dois com lesões musculares. Durante este período, os atletas estiveram sendo monitorados e tratados remotamente pelo departamento médico. O coordenador de fisioterapia do clube, Nilton Petrone, explica como foi o tratamento e conta que Gilberto e Miguel já estão totalmente recuperados e prontos para trabalharem normalmente junto com o grupo.

– Eles já tinham sido orientados, então já sabiam os procedimentos de evolução do trabalho. Já haviam começado os trabalhos conosco antes da pausa. Eles levaram equipamentos do clube para casa e ficamos remotamente orientando eles. A gente estava disponível para conversar com eles a qualquer hora que precisassem. Então, Gilberto e Miguel fizeram todos os protocolos estabelecidos, se recuperaram ainda a tempo de fazer o treinamento remoto que iniciamos antes das férias, porque eles já estavam na fase final da recuperação. Então, quando retornaram agora, voltaram normal. Eles já tinham feito o protocolo da transição com a preparação física – explicou o fisioterapeuta.

No caso do Frazan, que fez uma cirurgia de joelho, ele já está com movimento de extensão e flexão do joelho praticamente normais.

– Já começou a fazer os trabalhos de força e a fazer bicicleta. Então, acreditamos que quando voltarmos aos treinos, ele estará entregue a preparação física para fazer a transição – concluiu.

Após o fim das férias, em 30 de abril, o Fluminense retornou aos trabalhos de maneira remota no dia 2 de maio.