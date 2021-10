Atlético faz 4 a 0 no Fortaleza em jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 00:08 horas

Belo Horizonte- O Atlético-MG enfrentou o Fortaleza na noite de quarta-feira (20), no Mineirão, em Belo Horizonte, e supera o Leão por 4 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 27 de outubro, em Fortaleza (CE).

O jogo

O Galo iniciou o jogo no ataque e abriu o placar aos 18 minutos. Guilherme Arana, da entrada da área, chutou colocado e acertou o ângulo do goleiro.

Aos 26 minutos, o Alvinegro ampliou. Réver aproveitou cobrança de escanteio de Keno e desviou na primeira trave. Antes do intervalo, o Galo fez mais um. Hulk recebeu levantamento de Zaracho e cabeceou com categoria para o fundo das redes.

O dono da casa começou o segundo tempo pressionando o Fortaleza. No primeiro minuto, Zaracho aproveitou rebote do goleiro e colocou no fundo das redes de cobertura. Aos 12, Keno recebeu passe de Hulk e chutou forte. A bola passou perto do gol e assustou Felipe Alves.

Fonte CBF*