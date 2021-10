Atlético-GO faz 2 gols e vence o Grêmio pela 28ª rodada do Brasileirão

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 23:48 horas

Goiânia- O Atlético-GO venceu o Grêmio por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (25), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória em casa, o Dragão assume a nona colocação, com 37 pontos. Já o Tricolor fica em 19º lugar, com 26 pontos.

O jogo

No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Grêmio chegou com perigo aos dez minutos do primeiro tempo. Thiago Santos aproveitou cruzamento de Douglas Costa e cabeceou para fora. Oito minutos depois, foi a vez de Diego Souza cabecear e Fernando Miguel defender. Aos 22 minutos, Douglas Costa arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave. Apesar da pressão do Grêmio, foi o Dragão que abriu o placar. Aos 43 minutos, Igor Cariús ganhou a dividida e tocou por baixo do goleiro Brenno para balançar as redes.

O segundo tempo começou intenso. No primeiro minuto, Villasanti chutou para fora. O Rubro-Negro respondeu aos três minutos em chute de Vanderson, que foi defendido por Brenno. Aos nove, foi a vez de Arnaldo chutar cruzado pela linha de fundo. O Tricolor foi ao ataque aos 11 minutos. Villasanti chutou para fora mais uma vez. Aos 26 minutos, o Dragão ampliou o placar. De pênalti, Marlon Freitas deslocou Brenno e fez o segundo gol dos mandantes.

O Atlético quase fez o terceiro aos 31 minutos. João Paulo chutou cruzado e Brenno colocou para escanteio. O Grêmio ensaiou uma pressão no fim do jogo. Aos 35, Borja cabeceou para fora. Dois minutos depois, Luiz Fernando chutou de dentro da área e Fernando Miguel evitou o gol. Aos 39, Campaz cobrou falta e Fernando Miguel espalmou.

Fonte: CBF*.