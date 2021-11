Atlético-MG supera o América-MG por 1 a 0 no Mineirão e continua isolado na liderança

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 15:53 horas

Belo Horizonte- No clássico mineiro realizado na tarde de domingo, dia 7, deu Galo! O Atlético-MG venceu o América-MG por 1 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o Alvinegro segue na liderança isolada, com 65 pontos. O Coelho aparece em 11º lugar, com 38 pontos.

O jogo

O clássico mineiro começou agitado. No primeiro minuto de jogo, Hulk arriscou o chute e acertou a rede pelo lado de fora. O América respondeu aos quatro minutos, em chute rasteiro de Ademir, que foi defendido por Everson. O Coelho voltou ao ataque aos 20 minutos. Zárate chutou forte e o goleiro alvinegro defendeu.

O Atlético voltou para o segundo tempo no ataque. Aos seis minutos, Junior Alonso chutou forte e obrigou Matheus Cavichioli a espalmar para escanteio. Dez minutos depois, aos 16 minutos, o Alvinegro abriu o placar. Mariano cruzou na área, Diego Costa ajeitou a bola e Arana chutou de primeira para balançar as redes do América. Aos 20 minutos, o Atlético quase fez o segundo. O atacante Hulk chutou forte e o goleiro defendeu em dois tempos.

