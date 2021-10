Atlético-MG vence de virada o Cuiabá aumentando sua vantagem no Brasileirão

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 18:41 horas

De virada, Galo faz 2 a 1 no Dourado em jogo realizado pela 28ª rodada da competição

Belo Horizonte- O Galo segue com vantagem no topo da tabela do campeonato brasileiro. E após vencer o Cuiabá por 2 a 1, de virada e conquistou mais três pontos na tarde deste domingo (24), no Mineirão, em Belo Horizonte, se distanciou ainda mais na competição. Hulk e Jair marcaram para o Alvinegro, enquanto o gol do Cuiabá foi assinalado por Nathan Silva, contra, no duelo válido pela 28ª rodada da competição.

Agora, o Atlético-MG chega aos 59 pontos, abrindo 11 de vantagem do segundo colocado. Já o Dourado fica em décimo, com 35 pontos somados.

O jogo

O confronto no Mineirão começou a todo vapor. Logo no primeiro minuto de jogo, Nathan Silva, pelo lado esquerdo, fez o recuo para o goleiro Everson, mas a bola acabou entrando direto no gol, assinalando o gol contra e abrindo o placar para o Dourado.

Na marca dos três minutos, o Galo respondeu: após cobrança de escanteio ensaiada, Keno recebeu na linha de fundo, serviu Hulk na segunda trave, que apenas empurrou para as redes do Cuiabá, deixando tudo igual.

A partir do décimo minuto, o Atlético ficou mais com a posse de bola e o Dourado buscou uma estratégia mais reativa. Em um contra-ataque, Jenison fez bela jogada individual, bateu cruzado na entrada da área e obrigou o goleiro atleticano a defender mais uma vez. Aos 29, Allan recuperou a bola no campo de ataque, tocou para Jair que levantou na cabeça de Keno, o atacante testou bonito, mas Walter defendeu.

Aos 35, Hulk recebeu próximo à área, ajeitou para a canhota e soltou um foguete, mas a bola saiu sobre o gol do Dourado. A pressão atleticana aumentou, até que aos 48, Arana levantou pelo lado esquerdo, Jair venceu Uendel pelo alto, desviou de cabeça e a bola tocou na trave antes de morrer no fundo do gol, virando o placar em Belo Horizonte.

Mesmo em vantagem, o Galo iniciou o segundo tempo pressionando o Dourado. Nacho, aos sete, fez o goleiro do Cuiabá trabalhar. Já na marca dos 16, Hulk foi servido após transição rápida, aplicou um elástico no marcador e chutou, mas Walter interviu novamente. Enquanto aos 20, Nacho recebeu na área, levou para o pé direito e chutou à esquerda do gol.

O Galo ainda teve mais algumas oportunidades com Diego Costa e Savarino, mas o placar foi mantido com a vitória do Atlético.

Fonte CBF*