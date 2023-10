Atlético-MG vence Flu por 2 a 0 no Mineirão

Belo Horizonte – Na noite deste sábado (28) o Fluminense foi a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, e os donos da casa levaram vantagem, fazendo 2 a 0 no Tricolor, que entrou em campo com apenas dois titulares da equipe principal (Fábio e André), de olho na decisão da Libertadores, que será no próximo sábado. O

Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo na próxima terça-feira (31), quando enfrenta o Bahia, em partida válida pela 31ª rodada do campeonato brasileiro. O confronto será na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19h.

Primeiro tempo

Após início disputado, o Fluminense chegou pela primeira vez aos 6 minutos, quando Guga recebeu na direita da grande área e chutou cruzado, mas a bola passou por cima da trave. No minuto seguinte, John Kennedy recebeu na entrada da área e chutou para o gol, parando em grande defesa do goleiro, mas foi marcado impedimento.

Aos 22, Martinelli recebeu dentro da área e tentou passe para John Kennedy, porém foi interceptado pela zaga. Aos 28, John Kennedy recebeu lançamento, dominou, passou por três marcadores e chutou, mas passou por cima do gol. Aos 37, Diogo Barbosa infiltrou a área e ajeitou para chutar, mas a defesa travou.

Segundo tempo

O Tricolor saiu atrás no placar, com gol de Paulinho aos 16 minutos. Buscando o empate, David Braz cobrou falta perigosa na entrada da grande área direto para o gol, exigindo defesa do goleiro. Aos 24 minutos, Arias limpou a marcação, puxou para o meio e arriscou de longe, mandando nas mãos do goleiro.

Aos 26, Diogo Barbosa cruzou na área e Lelê subiu para cabecear, mas a bola passou raspando na trave. Aos 37, Paulinho marcou novamente para o adversário. Aos 39 minutos, John Kennedy recebeu de Alexsander, ajeitou e chutou para o gol, exigindo um verdadeiro milagre do goleiro. Aos 43, John Kennedy arriscou chute direto, para mais uma defesa. Nos acréscimos, John Kennedy deu passe para Yony finalizar da entrada da área, que chutou para fora.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão – 30ª rodada

28/10/2023, 18h30 – Arena MRV

Fluminense (0)

Fábio; Guga (Yony Gonzales), Marlon, David Braz (Daniel) e Diogo Barbosa; Thiago Santos (John Arias), André e Martinelli; Léo Fernandez (Lelê), Lima (Alexsander) e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

Atlético MG (2)

Everton; Saraiva, Maurício Lemos, Igor Rabello e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Rubens (Pavón); Paulinho (Edenilson) e Hulk. Técnico: Felipão

Gols: Paulinho (16’ 1T) (37′ 2T) (CAM)

Cartões amarelos: Fernando Diniz e Lelê (FLU); Rubens e Jemerson (CAM)

Arbitragem: Raphael Claus auxiliado por Neuza Ines Back e Marcelo Carvalho Van Gasse