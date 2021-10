Atlético-MG vence novamente o Fortaleza e vai a final da Copa do Brasil

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 23:56 horas

Fortaleza- Depois de bater o Fortaleza por 4 a 0 no jogo de ida da semifinal, o Atlético-MG voltou a vencer o Leão, nesta quarta-feira (27), na Arena Castelão, só que dessa vez por 2 a 1 e está na decisão da Copa do Brasil 2021.

O jogo

As equipes fizeram um início de jogo de poucas chances claras na Arena Castelão. Precisando buscar o resultado, o Leão finalizou mais, porém sem precisão. A grande chance do time da casa nos primeiros minutos saiu em jogada de Wellington Paulista, aos 11, que recebeu de Bruno Melo e bateu cruzado, mas Edinho por centímetros não conseguiu completar para as redes.

Depois do intervalo, o Atlético quase abriu a contagem, logo aos dois minutos, com Vargas, mas novamente Boeck salvou o Fortaleza. Aos 13, os mineiros tiveram mais uma chance, dessa vez com Diego Costa, que driblou o arqueiro adversário para fazer 1 a 0. Tentando o empate, o Leão teve chances com Éderson e Ronald. O primeiro errou o alvo e o segundo parou no goleiro Everson.

Mas, já aos 38, Hulk de pênalti aumentou a vantagem mineira. Enquanto, aos 44, Romarinho descontou para o Fortaleza e deu números finais ao confronto.