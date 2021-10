Austrália surpreende a seleção feminina e vence por 3 a 1 no primeiro jogo preparatório em Sidney

Matéria publicada em 23 de outubro de 2021, 10:12 horas

Sidney- A seleção feminina não superou a pressão do time da casa e sofreu revés para a seleção feminina da Austrália em jogo preparatório disputado neste sábado, 23, em Sidney, onde foi superada por 3 a 1 no Commbank Stadium.

O gol da seleção brasileira foi marcado pela atacante Adriana. As comandadas da técnica Pia Sundhage voltam a campo terça-feira, 23, no mesmo estádio, novamente contra as australianas, às 6h05 (de Brasília).

O jogo

Primeiro tempo muito equilibrado em Sidney. Em um duelo bastante estudado e com poucas chances, a Austrália conseguiu abrir vantagem em um lance de bola parada na etapa inicial.

Logo no início, aos nove, Yallop saiu cara a cara com Letícia. Mas a goleira brasileira fez grande defesa. Na sequência, a camisa 22 precisou ser atendida após sofrer uma pancada na cabeça.

Mais tarde, Ana Vitória cometeu falta em Fowler. Na cobrança, aos 37, Catley mandou na área, Sam Kerr ajeitou e Polkinghorne apareceu na pequena área para completar nas redes.

Na volta para a segunda etapa, aos três, Adriana recebeu pela esquerda, invadiu a área e chutou. Mas a goleira Williams conseguiu evitar o que seria o empate da Canarinho. Só que, na marca dos 20, após cobrança de lateral. Van Egmond lançou bola com maestria para Fowler, que só conseguiu fazer o desvio de cabeça para o gol.

Mas a Seleção não se abateu. Dois minutos depois, Adriana recebeu boa bola na frente, passou por Polkinghorne e Kennedy e finalizou bonito para fazer o primeiro gol do Brasil.

Depois, aos 34 minutos, as australianas conseguiram outro gol: Sam Kerr tocou para Catley na esquerda. A camisa 7 cruzou rasteiro para Van Egmond finalizar nas redes. O Brasil ainda apertou até o fim em busca dos gols, mas a defesa rival acabou segurando o ataque verde e amarelo.

Fonte: CBF*.