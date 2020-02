Autor de gol do Flu, Evanilson vai a hospital e passa bem após choque com goleiro

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 19:25 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 contra o Unión La Calera, do Chile, no estádio do Maracanã, pela estreia na Copa Sul-Americana, mas a preocupação maior ficou com Evanilson, autor do gol tricolor, que não pôde conceder entrevistas após o jogo. O atacante deixou o campo com tontura e dores no pescoço em razão de uma trombada com o goleiro Navarrete e seguiu na noite de terça-feira mesmo para o hospital Badim por precaução. Foi submetido a exames, que não detectaram nenhuma anormalidade, sendo liberado em seguida.

Um dos últimos a deixar o Maracanã, o jogador passou direto pela zona mista, entrou em um carro com o dr. Douglas Santos, coordenador do departamento médico do Fluminense, e seguiu direto para o hospital. Na manhã desta quarta-feira, através de suas redes sociais, o clube confirmou que ele está bem. “O atacante Evanilson passou por exames na noite desta terça-feira e não teve detectado nenhuma lesão. O atleta está bem e passou a noite em casa”, informou.

Evanilson entrou aos 19 minutos do segundo tempo e fez o gol aos 25. A trombada com o goleiro do Unión La Calera ocorreu aos 45. O atacante esticou o pé para tentar alcançar uma bola e acabou se chocando com força com Navarrete. Os dois precisaram receber atendimento e voltaram para a partida.

Alisson

O Fluminense divulgou nesta quarta-feira, depois de autorização do Liverpool, que o goleiro Alisson, titular do clube inglês e da seleção brasileira, está treinando no CT Carlos Castilho desde a última segunda-feira para manter a forma enquanto passa alguns dias de folga no Brasil.

Na noite de terça, com uma camisa do Fluminense, Alisson acompanhou em um camarote do Maracanã o jogo do irmão mais velho Muriel, titular do gol tricolor, contra o Unión La Calera. “Que orgulho te acompanhar de perto, gigante”, escreveu o goleiro do Liverpool em um post no Instagram, onde aparece junto com o irmão.

De folga por cinco dias, depois de jogar o Mundial de Clubes da Fifa e emendar partidas no apertado calendário inglês em janeiro, Alisson ainda vai treinar mais alguns dias nas instalações do Fluminense.