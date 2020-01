Autor de gol na estreia, Saulo fala em disputa sadia por vaga no Voltaço

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 10:29 horas



Saulo Mineiro fez o gol diante do Botafogo

Volta Redonda – Autor do gol da vitória do Voltaço sobre o Botafogo no último sábado, na estreia das duas equipes no Campeonato Estadual, Saulo Mineiro avisou que há uma disputa sadia pela vaga de titular no ataque do Tricolor de Aço. O atacante saiu do banco de reservas no intervalo da partida disputada no Raulino de Oliveira e garantiu os três pontos para os donos da casa. Agora, segundo ele, é trabalhar muito para garantir uma vaga entre os titulares.

– Trabalhei bastante nesta pré-temporada para começar 2020 voando e me sinto preparado para isso (titularidade). Sempre falo que, desde que fui contratado, vou sempre brigar pela titularidade. E se estiver titular, vou brigar para manter. Vim para brigar pelo meu espaço no elenco – afirmou.

A missão não é das mais fáceis, mas nada que ele já não tenha enfrentado em 2019, quando chegou ao Voltaço. Na época, ele vinha para ser reserva de João Carlos, que estava em alta por ter sido um dos artilheiros do Campeonato Estadual. Saulo Mineiro aproveitou as chances que ganhou e acabou se tornando um dos jogadores mais utilizados na disputa da Série C.

– Fui contrato para o brasileiro. Cheguei três semanas antes, fui ganhando espaço, o João Carlos teve uma pequena lesão e acabei ganhando a titularidade. Fui fazendo ótimos jogos, atuei em praticamente em quase todas as partidas, mas, infelizmente, tive uma lesão que me tirou das quatro últimas partidas – afirmou.

Agora, tem como “rivais” na briga por uma das vagas no ataque: João Carlos, Pedrinho, Douglas Lima, João Vitor e Andrey. Dependendo do esquema montado pelo técnico Luizinho Vieira, a concorrência ainda pode aumentar e ficar mais difícil. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, Saulo substituiu o meia Bernardo, que fez uma boa estreia e saiu por cansaço. O objetivo do treinador era aumentar o poder de fogo de sua equipe, o que acabou dando certo. A disputa pela vaga, garante Saulo, é sadia.

A convivência com os colegas é muito boa. Tenho uma grande amizade com meus companheiros de equipe. A hora de brincar, brincamos, a hora de trabalhar, trabalhamos, e a hora de cobrar, cobramos. Temos uma briga sadia pela titularidade, sempre com muito respeito e um procurando ajudar a outro, porque sabemos que devemos buscar o melhor para o Volta Redonda.

Família botafoguense

Ainda jovem, aos 22 anos, Saulo Mineiro foi revelado pelo Uberlândia-MG e tem no currículo passagens pelo América-MG (nas categorias de base), Tupi-MG e o CRAC-GO. Para ele, foi especial ver o gol que marcou sendo reprisado em todo o país. Mais que isso: ele contou que sua família veio de Uberlândia para Volta Redonda assistir ao jogo de sábado. Revelou ainda que o pai e o irmão são botafoguenses.

– Foi uma emoção que não tem explicação. A minha família de Uberlândia estava aqui assistindo o jogo. Ela viajou mais de 13 horas para assistir a partida. Meu irmão e meu pai são botafoguenses, então foi uma emoção muito grande. Foi uma emoção muito grande entrar e marcar o gol da vitória contra uma grande equipe que é o Botafogo, ajudando o Volta Redonda a conquistar os três pontos. Agora, é continuar focado, trabalhando muito para dar sequência e surpreender neste Estadual”, disse ele, que fez uma boa projeção para a campanha do Voltaço no torneio de 2020:

– Estamos trabalhando pesado para uma boa campanha. Desde a reapresentação, estamos trabalhando para fazer diferente. Se o ano passado foi bom, este ano tem que ser melhor ainda. Precisamos sempre buscar a evolução. Estamos fechados e temos certeza que podemos fazer uma grande campanha e entrar para a história do clube – disse.

Por Rafael de Paiva