Barra do Piraí seleciona meninas para time de futsal - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 20:14 horas

Barra do Piraí – Na segunda-feira (06) a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Barra do Piraí vai fazer a avaliação seletiva para o time feminino de futsal do município. A ação é para maiores de 16 anos e ocorrerá no Ginásio Municipal Jacyr Abbud, no Matadouro, das 16 às 18 horas. Devido às restrições de algumas competições, só poderão participar da seletiva aquelas pessoas que residem em Barra do Piraí e que possuam documentos vinculados ao município. O time disputará compedtições regionais.

O secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa, falou sobre a grande representatividade e a relevância de fomentar modalidades esportivas na categoria feminina para o município. “Essa seletiva é um marco para nossa cidade. Nossas meninas merecem seu lugar de destaque no esporte, e o futsal será um ponto de partida para outras modalidades que elas participarão”, aponta o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre a grande importância do fomento aos esportes. “O esporte não é apenas uma prática, é um meio de vida. Por isso, seu desenvolvimento estará sempre em nossa pauta. Assim, cada vez mais, buscaremos que os habitantes de nosso município tenham contato direto com diferentes tipos de desportos. Através dos esportes, podemos potencializar o companheirismo, a coletividade, o bem-estar e, principalmente, o respeito”, finaliza o chefe do Executivo.