Barra Mansa anuncia novo técnico para sequência da Série B2 do Carioca

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 10:48 horas

Luis dos Reis, de 58 anos, já comandou 27 clubes e conquistou três acessos de divisão no Campeonato Paulista

Barra Mansa – O Leão do Sul já definiu o técnico que comandará o time para sequência da B2 do Carioca. Ele é Luis dos Reis, de 58 anos, que já comandou 27 clubes e conquistou três acessos de divisão no Campeonato Carioca. Luis foi apresentado no Barra Mansa já nesta segunda-feira (14) e comandará as atividades do elenco, em período integral. Ele chega com contrato até o fim da Série B2 do Campeonato Carioca e com objetivo de levar o time ao acesso de divisão.

— Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Estudei o time antes de aceitar o convite, sei que tem qualidade e acredito muito no plantel. São jogadores rodados, mesclados com os mais novos. A gente sabe que a competição não é fácil, mas é um time que já demonstrou qualidade. Tive uma boa conversa com os atletas para implantar aquilo que conheço e passei que precisamos ter o mesmo objetivo, que é o acesso – destacou durante a apresentação.

Carreira

Luis dos Reis começou a carreira como treinador em 1996, nas categorias de base do Palmeiras, onde permaneceu por três anos. Em seguida, foi auxiliar de Muricy Ramalho no Botafogo-SP e, depois, assumiu o Operário-SP, em 2000. De lá para cá, comandou mais de 20 equipes, no Brasil e também no Japão e África do Sul. Entre eles, Portuguesa Santista, Internacional de Limeira, Palmeiras B, Rio Claro e Marília – onde foi Campeão Paulista da Série A3 em 2013 e da A2 em 2014.

Em 2020, esteve à frente do Sobradinho-DF no campeonato estadual e do Imperatriz-MA na Série C do Campeonato Brasileiro. O novo comandante terá a semana para treinar a equipe e faz sua estreia no sábado (19), na primeira rodada do segundo turno da B2 do Carioca. O jogo será contra Queimados, no Estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

Ficha técnica

Nome: Luis dos Reis Gonçalves

Data de nascimento: 01/02/1962 – 58 anos

Naturalidade: São Paulo-SP

Clubes: Palmeiras-SP (categoria de base); Botafogo-SP; Operário-MS; Caldense-MG; Ventforetkofu (Japão); Marcílio Dias-SC; Primavera-SP; São José-SP; Camboriuense-SC; Guarani-SC; Santa Cruzense-SP; Portuguesa Santista-SP; Internacional de Limeira-SP; Guarujá-SP; Golden Arrows(África do Sul); Palmeiras B-SP; Marília-SP; Rio Claro-SP; Velo Clube Rioclarense-SP; Rondoniense-RO; Ariquemes-RO; Itapirense-SP; Sobradinho-DF; Imperatriz-MA.