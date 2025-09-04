quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Barra Mansa estreia em casa na Copa Sul Fluminense de Futsal

Torcida poderá acompanhar jogo contra Piraí neste sábado, às 14h

by Mayra Gomes

Foto: Chico de Assis
Evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL)

Barra Mansa – A equipe masculina de futsal de Barra Mansa estreia em casa neste sábado (6) pela Copa Sul Fluminense. O jogo será realizado no ginásio do Clube Municipal, às 14h, contra o Piraí, válido pela 2ª rodada, e contará com a presença da torcida. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

O secretário da pasta, Mário Jorge, destacou a importância do apoio da torcida. “Será fundamental para incentivar os nossos jogadores. Temos certeza que fará a diferença. Vamos para este jogo buscando fazer o melhor e esperamos sair com a vitória. Agradecemos o apoio do prefeito Luiz Furlani que trabalha para o esporte ser cada vez mais forte na cidade”, afirmou.

Ainda pela 2ª rodada, o ginásio do Clube Municipal receberá outro confronto, às 16h, entre Sossego FC (de Rio das Flores) e Volta Redonda Futsal.

Copa Sul Fluminense de Futsal – 2ª rodada
Barra Mansa Futsal x Futsal Piraí
Data: sábado (6)
Hora: 14h
Local: Rua Juiz Antônio Cianni, n° 91, Centro

 

 

Você também pode gostar

Copa Cidade de Futebol Amador começa neste domingo...

Voltaço finaliza preparação antes de encarar o Paysandu...

Camisa do Flamengo limitada e autografada será rifada...

Ciclistas podem se inscrever no Bike Night, em...

Após 16 anos de jejum, Brasil é campeão...

Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional

Volta Redonda recebe Olimpede 2025 com participação de...

Vasco anuncia a contratação do zagueiro Carlos Cuesta

Instituto Dagaz realiza primeiro Festival de Judô em...

Jovem de Angra inicia carreira no futebol dos...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996