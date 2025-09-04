Barra Mansa estreia em casa na Copa Sul Fluminense de Futsal

Barra Mansa – A equipe masculina de futsal de Barra Mansa estreia em casa neste sábado (6) pela Copa Sul Fluminense. O jogo será realizado no ginásio do Clube Municipal, às 14h, contra o Piraí, válido pela 2ª rodada, e contará com a presença da torcida. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).
O secretário da pasta, Mário Jorge, destacou a importância do apoio da torcida. “Será fundamental para incentivar os nossos jogadores. Temos certeza que fará a diferença. Vamos para este jogo buscando fazer o melhor e esperamos sair com a vitória. Agradecemos o apoio do prefeito Luiz Furlani que trabalha para o esporte ser cada vez mais forte na cidade”, afirmou.
Ainda pela 2ª rodada, o ginásio do Clube Municipal receberá outro confronto, às 16h, entre Sossego FC (de Rio das Flores) e Volta Redonda Futsal.
Copa Sul Fluminense de Futsal – 2ª rodada
Barra Mansa Futsal x Futsal Piraí
Data: sábado (6)
Hora: 14h
Local: Rua Juiz Antônio Cianni, n° 91, Centro