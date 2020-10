Barra Mansa faz jogo-treino contra Porto Real neste sábado

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 18:42 horas

Barra Mansa – Em preparação para o Campeonato Carioca Série B2, a diretoria do Barra Mansa Futebol Clube marcou um jogo-treino da equipe profissional contra o time do Porto Real. A atividade será realizada na manhã desse sábado (17), a partir das 9h, no estádio Leão do Sul.

Será uma boa oportunidade para o técnico Luiz Jurescu testar os atletas que vêm treinando pelo Barra Mansa desde sexta-feira passada. Na quinta-feira (15), o treinador aproveitou para realizar um coletivo a fim de começar a ter uma equipe base.

O Barra Mansa tem data de estreia no Campeonato Carioca (Série B2) marcada para o dia 6 de novembro, às 15h, diante do time do 7 de Abril, com mando de campo da equipe carioca.

Equipe sub 20

A equipe sub 20 do Barra Mansa terá um outro jogo-treino neste sábado, às 14h, contra o time do DS Sports, de Resende. Na última quita-feira (15), os juniores do Leão venceram por 5 a 2 o Unidos da Barra, também de Resende.