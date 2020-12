Barra Mansa marca nos acréscimos e empata com o Casimiro de Abreu

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 06:00 horas

Rio de Janeiro – Com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, o Barra Mansa empatou, fora de casa, com o Casimiro de Abreu, em 2 a 2. O jogo aconteceu na tarde de ontem (30), no Estádio Ubirajara Reis, em Casimiro de Abreu, válido pela Série B2 do Campeonato Carioca.

O Barra Mansa saiu atrás no placar, mas o meio-campo Maxsuel empatou, de cabeça, ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Leão do Sul pressionou e teve mais chances de marcar, mas esbarrou em dia iluminado do goleiro adversário.

O time da casa, em chute de fora da área, ficou mais uma vez na frente, aos 38 minutos. Aos 48, em bola aérea no ataque e confusão na área, o volante Kayo sofreu falta e o juiz apontou para marca da cal. O também volante Nícolas cobrou com frieza e empatou o jogo. 2 a 2.

Com um ponto somado, o Leão do Sul chega a 8 pontos e continua na quarta colocação do grupo B. O líder da chave é o Casimiro de Abreu, que foi a 10 pontos. Ainda faltam duas rodadas para o fim do primeiro turno. No próximo jogo, o desafio do Barra Mansa é em casa, no estádio Leão do Sul, contra o Mesquita. O jogo será na sexta-feira (4), às 15h.