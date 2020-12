Barra Mansa perde e não se classifica para semifinal do primeiro turno

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 17:59 horas

Barra Mansa – O Barra Mansa foi derrotado pelo Tigres do Brasil, por 2 a 1, pela sétima rodada do primeiro turno da Série B2 do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no estádio Leão do Sul, na tarde desta quarta-feira (9).

O Tigres abriu o placar no primeiro tempo, aos 20 minutos, em finalização da entrada da área, do atacante Lorran. Na segunda etapa, aos 21 minutos, a equipe ampliou, novamente com Lorran, que invadiu a área pela ponta direita e bateu na saída do goleiro Adalberto.

O Barra Mansa descontou com Vinícius Soares, que entrou em campo no intervalo. Ele aproveitou um cruzamento da ponta esquerda e bateu de primeira para o fundo das redes.

Depois disso, o Leão do Sul pressionou e teve mais a posse de bola, mas não conseguiu chegar ao empate. Com o resultado negativo, a equipe permaneceu com 11 pontos e terminou o turno na terceira colocação. Os classificados foram o 7 de Abril, com 15, e o Casimiro de Abreu, com 12.

O Barra Mansa volta a campo no dia 19 de dezembro, quando visita o Queimados, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.