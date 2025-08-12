terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Barra Mansa planeja ‘Copa Cidade de Futebol Amador’

Início da Copa está previsto para o primeiro fim de semana de setembro, com 24 equipes no total divididas em quatro grupos

by arthur

Participantes do encontro sortearam os grupos da competição, transmitidas informações sobre regulamento e discutida a premiação (Foto: Yuri Melo)

Barra Mansa – A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu um encontro com membros de equipes de futebol amador do município, para planejar os detalhes da Copa Cidade de 2025. A reunião aconteceu na noite de segunda-feira (11) no auditório do Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro.

Na ocasião, foram sorteados os grupos da competição, transmitidas informações sobre regulamento e discutida a premiação. O início da Copa está previsto para o primeiro fim de semana de setembro.

Serão quatro grupos com seis times, com 24 equipes no total. Cada time poderá inscrever até 35 atletas, sendo permitido dois com título de eleitor fora do município de Barra Mansa.

O secretário de Esporte, Mário Jorge Ferreira, destacou a importância do torneio para as comunidades.

“Através da solicitação do prefeito Furlani para incentivar e alavancar os jogos de futebol amador nos bairros, a nossa Secretaria em parceria com a Liga Barra-mansense de Desportos de Barra Mansa (LBD), vai realizar a Copa. Temos ótimas expectativas para que tenhamos grandes jogos e fomentem o esporte em diversas regiões de Barra Mansa”, frisou.

O presidente da LBD, Thiago Campbell, além de representantes das equipes que disputarão a competição, também participou da reunião.

“Incentivar a competição de futebol amador no município, além de estimular a competitividade e o entretenimento para as comunidades, também estimula a economia local. Na prática, o emprego informal contempla os árbitros de futebol da cidade, as cantinas e bares dos campos, as fornecedoras de material esportivo. O desejo do prefeito em transformar Barra Mansa na Cidade do Esporte começa pelo estímulo das competições na categoria amadora, pois as comunidades formam o coração do nosso município”, disse Campbell.

 

Regulamento

Após a fase de grupos, os quatro primeiros times avançam para o mata-mata, e os dois últimos jogarão uma repescagem. Os vencedores da repescagem irão para um novo grupo denominado X e Z para jogar a Copa Almir Marques.  Haverá troféu e medalhas para os campeões e vice – tanto da Copa Cidade, como da Almir Marques, além de premiações individuais como artilheiro e defesa menos vazada. As finais estão previstas para acontecer em dezembro.

Os jogos acontecem em cinco localidades diferentes, sem mandantes e sendo disputados em campo neutro. As partidas serão realizadas nos seguintes locais: Arena Boa Sorte; Arena São Pedro; Arena Vila Nova; Campo da Vila Maria e Campo da Vista Alegre.

Mais informações sobre as chaves e duelos podem ser conferidas no site: https://lbd.jliga.club/

Você também pode gostar

Copa do Brasil: Botafogo e Vasco se enfrentam...

Judoca de Valença conquista ouro no Pan Júnior...

Homem é preso por furto em Volta Redonda

Voltaço inicia semana de treinamentos

Resende recebe segunda edição do Festival Paralímpico Loterias...

Alliance Barra Mansa conquista seis ouros na Copa...

Dia dos Pais: Volta Redonda FC reúne família...

Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis...

Voltaço empata com Novorizontino e deixa Z4 da...

Voltaço define time titular para confronto contra o...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996