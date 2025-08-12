Barra Mansa planeja ‘Copa Cidade de Futebol Amador’

Barra Mansa – A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu um encontro com membros de equipes de futebol amador do município, para planejar os detalhes da Copa Cidade de 2025. A reunião aconteceu na noite de segunda-feira (11) no auditório do Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro.

Na ocasião, foram sorteados os grupos da competição, transmitidas informações sobre regulamento e discutida a premiação. O início da Copa está previsto para o primeiro fim de semana de setembro.

Serão quatro grupos com seis times, com 24 equipes no total. Cada time poderá inscrever até 35 atletas, sendo permitido dois com título de eleitor fora do município de Barra Mansa.

O secretário de Esporte, Mário Jorge Ferreira, destacou a importância do torneio para as comunidades.

“Através da solicitação do prefeito Furlani para incentivar e alavancar os jogos de futebol amador nos bairros, a nossa Secretaria em parceria com a Liga Barra-mansense de Desportos de Barra Mansa (LBD), vai realizar a Copa. Temos ótimas expectativas para que tenhamos grandes jogos e fomentem o esporte em diversas regiões de Barra Mansa”, frisou.

O presidente da LBD, Thiago Campbell, além de representantes das equipes que disputarão a competição, também participou da reunião.

“Incentivar a competição de futebol amador no município, além de estimular a competitividade e o entretenimento para as comunidades, também estimula a economia local. Na prática, o emprego informal contempla os árbitros de futebol da cidade, as cantinas e bares dos campos, as fornecedoras de material esportivo. O desejo do prefeito em transformar Barra Mansa na Cidade do Esporte começa pelo estímulo das competições na categoria amadora, pois as comunidades formam o coração do nosso município”, disse Campbell.

Regulamento

Após a fase de grupos, os quatro primeiros times avançam para o mata-mata, e os dois últimos jogarão uma repescagem. Os vencedores da repescagem irão para um novo grupo denominado X e Z para jogar a Copa Almir Marques. Haverá troféu e medalhas para os campeões e vice – tanto da Copa Cidade, como da Almir Marques, além de premiações individuais como artilheiro e defesa menos vazada. As finais estão previstas para acontecer em dezembro.

Os jogos acontecem em cinco localidades diferentes, sem mandantes e sendo disputados em campo neutro. As partidas serão realizadas nos seguintes locais: Arena Boa Sorte; Arena São Pedro; Arena Vila Nova; Campo da Vila Maria e Campo da Vista Alegre.

Mais informações sobre as chaves e duelos podem ser conferidas no site: https://lbd.jliga.club/