Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu, neste domingo (31), a 2ª etapa do Torneio de Basquete 3×3. O evento aconteceu no Sesi Clube, no Centro, reunindo 15 equipes das cidades de Barra Mansa, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda. Durante toda a programação, entre 8h e 15h, os atletas participaram de 23 partidas dinâmicas e competitividade sadia. Para a inscrição no torneio, cada atleta doou um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade do município.
1º Lugar
Equipe: Marmotas FC (Volta Redonda)
Atletas: Bernardo Leal, Gustavo, Artur e Natan.
2º Lugar
Equipe: Onfire Black (Volta Redonda)
Atletas: Gabriel Pacheco, Rayone, João Adolpho, Welington.
3º Lugar
Equipe: Old Fire VR (Volta Redonda)
Atletas: Rodrigo Concolato, Thiago Salazar, Lorran e Jhonatan.