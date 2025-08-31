domingo, 31 agosto 2025
Barra Mansa promove 2ª etapa do Torneio de Basquete 3×3

Evento aconteceu no Sesi Clube, reunindo 15 equipes do município e das cidades de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda

by alice couto

Foto: Chico de Assis

Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu, neste domingo (31), a 2ª etapa do Torneio de Basquete 3×3. O evento aconteceu no Sesi Clube, no Centro, reunindo 15 equipes das cidades de Barra Mansa, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda. Durante toda a programação, entre 8h e 15h, os atletas participaram de 23 partidas dinâmicas e competitividade sadia. Para a inscrição no torneio, cada atleta doou um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade do município.

Os três primeiros colocados foram premiados com troféus e medalhas. Quem ficou no lugar mais alto do pódio foi a equipe Marmotas FC. Em segundo, Onfire Black. E em terceiro, Old Fire VR. O gerente de Basquete da Secretaria de Esporte, Marcelo Dantas, destacou a importância da iniciativa e o apoio do Sesi Clube para a realização do torneio.
“O basquete 3×3 vem crescendo em todo o país e Barra Mansa não poderia ficar de fora desse movimento. Nosso objetivo é fomentar a modalidade, estimular a prática esportiva e, ao mesmo tempo, promover a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos. O torneio é uma oportunidade para os atletas mostrarem talento, se divertirem e fortalecerem os laços com a comunidade esportiva da região”, afirmou Marcelo, que agradeceu ainda a parceria com o Sesi, que disponibilizou o espaço para as partidas.
O secretário de Esporte, Mário Jorge, comentou a atuação da atual gestão no meio esportivo.
“O esporte tem o poder de transformar vidas, especialmente quando aliado à integração social e à solidariedade. A realização de mais uma etapa do Torneio de Basquete 3×3 demonstra o empenho do prefeito Furlani em criar oportunidades para os jovens e fomentar diversas modalidades, reunindo equipes de outras cidades, inclusive”, concluiu Mário Jorge.

1º Lugar
Equipe: Marmotas FC (Volta Redonda)
Atletas: Bernardo Leal, Gustavo, Artur e Natan.

2º Lugar
Equipe: Onfire Black (Volta Redonda)
Atletas: Gabriel Pacheco, Rayone, João Adolpho, Welington.

3º Lugar
Equipe: Old Fire VR (Volta Redonda)
Atletas: Rodrigo Concolato, Thiago Salazar, Lorran e Jhonatan.

