Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu, neste domingo (31), a 2ª etapa do Torneio de Basquete 3×3. O evento aconteceu no Sesi Clube, no Centro, reunindo 15 equipes das cidades de Barra Mansa, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda. Durante toda a programação, entre 8h e 15h, os atletas participaram de 23 partidas dinâmicas e competitividade sadia. Para a inscrição no torneio, cada atleta doou um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade do município.

Os três primeiros colocados foram premiados com troféus e medalhas. Quem ficou no lugar mais alto do pódio foi a equipe Marmotas FC. Em segundo, Onfire Black. E em terceiro, Old Fire VR. O gerente de Basquete da Secretaria de Esporte, Marcelo Dantas, destacou a importância da iniciativa e o apoio do Sesi Clube para a realização do torneio.

“O basquete 3×3 vem crescendo em todo o país e Barra Mansa não poderia ficar de fora desse movimento. Nosso objetivo é fomentar a modalidade, estimular a prática esportiva e, ao mesmo tempo, promover a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos. O torneio é uma oportunidade para os atletas mostrarem talento, se divertirem e fortalecerem os laços com a comunidade esportiva da região”, afirmou Marcelo, que agradeceu ainda a parceria com o Sesi, que disponibilizou o espaço para as partidas.

O secretário de Esporte, Mário Jorge, comentou a atuação da atual gestão no meio esportivo.