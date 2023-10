Barra Mansa realiza campeonato de atletismo para alunos da rede municipal

Barra Mansa – Os alunos da rede municipal de Barra Mansa participaram, na manhã deste sábado (21), de uma competição de atletismo, que ocorreu nas dependências do UBM (Centro Universitário de Barra Mansa). O campeonato foi realizado através da Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, e faz parte dos Jogos da Amizade.

A competição foi dividida em diversas categorias, sendo elas: sub9; sub11; sub13 e sub15, tanto de masculino quanto do feminino. As provas foram separadas em individuais e revezamento por equipes, ambas com percurso de 50 metros.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre o campeonato de atletismo. “Essa competição é uma tradição entre as escolas do município, representando uma atividade extracurricular em um sábado letivo”, comentou.

Após as provas, os três melhores colocados de cada categoria foram premiados com medalhas.