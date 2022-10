Barra Mansa realiza seletiva da 27ª edição do Festival Dente de Leite de Futsal

Matéria publicada em 16 de outubro de 2022, 18:27 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa realizou neste domingo, dia 16, a seletiva da 27ª edição do Festival Dente de Leite de Futsal para escolher o representante da cidade no torneio. O evento contou com aproximadamente 70 crianças de idades entre 6 e 9 anos, sendo divididas em nove equipes. O campeonato é organizado pela TV Rio Sul.

Nesta etapa, apenas moradores de Barra Mansa puderam participar. Com jogos animados e até disputas de pênaltis, o grande confronto do dia foi entre Real B7 e Colégio Verbo Divino, onde o time do Real B7 levou a melhor. Sendo o representante da cidade na grande final do torneio, que acontece no dia 29 de outubro, no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda, a partir das 8h.

Houve premiação com medalhas e troféus para os primeiros colocados.

De acordo com o coordenador da SMJEL, Elias Barbosa Romeiro, o Elias da Corbama, a Pasta prevê que em todos os finais de semana, algo relacionado ao esporte esteja acontecendo na cidade. “Queremos incentivar os mais jovens a praticar esporte, seja qual for, por isso, estamos variando a cada semana para podermos mostrar para as crianças que o esporte é muito importante na vida delas, além de ser uma ferramenta de inclusão e educativa”, explicou Elias.

Classificação

1º REAL / B7

2º Colégio Verbo Divino

3º São Luiz