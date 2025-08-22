sexta-feira, 22 agosto 2025
Barra Mansa recebe 1ª etapa do Circuito Rural Bike neste domingo

Prova terá 46 km de percurso por estradas do distrito de Rialto

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa, realiza neste domingo (24) a 1ª etapa do Circuito Rural Bike – BM. A largada oficial está marcada para as 8h, na Praça Frederico José Amante Filho, conhecida como Praça Pichu, no distrito de Rialto, com previsão de encerramento ao meio-dia.

O evento é aberto à comunidade e tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta, promover saúde, estimular a mobilidade urbana e difundir valores como cidadania, companheirismo e respeito às regras. O percurso será de 46 quilômetros em estradas rurais, com controle e apoio da organização em todo o trajeto.

A estrutura contará com pontos de hidratação, fornecimento de frutas e gelo na arena de chegada, ambulância de prontidão, carro de apoio e suporte mecânico. Os participantes receberão kit com número de identificação, chip de cronometragem, isotônico, barra de cereal e medalha de participação.

O uso de capacete é obrigatório, assim como o respeito à sinalização e aos demais ciclistas. A organização recomenda ainda que os atletas façam avaliação médica prévia. O trânsito ao longo do percurso será controlado e, mesmo em caso de chuva, a etapa será realizada normalmente.

