Barra Mansa recebe 5ª edição do MAXIMUN FIGHT MMA

Barra Mansa – Barra Mansa recebe a 5ª edição do MAXIMUN FIGHT MMA, maior evento de artes marciais mistas do Sul Fluminense, no dia 13 de setembro, no Clube Municipal de Barra Mansa. A competição conta com lutas femininas, combates internacionais e entrada gratuita para o público.

A iniciativa é uma parceria entre a organização do evento e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

Mário Jorge Ferreira, secretário de Esportes destacou a importância de apoiar eventos como esse.

“Temos que valorizar o esporte de combate, os atletas da cidade e os regionais, pois através do esporte, nós conseguimos tirar os jovens dos caminhos das drogas e da criminalidade”, afirmou Mário.

O presidente do MAXIMUN FIGHT, Cleber Nunes, está otimista com a nova edição em Barra Mansa, especialmente após o sucesso do evento anterior na cidade.

“Chegamos fortes para mais essa edição, teremos várias lutas femininas que são um espetáculo a parte, o público adora e várias lutas internacionais, com atletas da Argentina, Estados Unidos e Guatemala, contamos com a presença maciça do público, a entrada será gratuita, então cheguem cedo para pegarem os melhores lugares”, convidou.