Barra Mansa: Semifinais da Copa dos Servidores já foram definidas

Barra Mansa – Os jogos da última rodada da primeira fase da Copa dos Servidores de Barra Mansa aconteceram neste sábado (26), no campo do bairro Vila Nova. Na primeira partida, o Campla (Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral) goleou a SMMU (Secretaria Municipal de Manutenção Urbana) por 11 a 1. Em seguida, a Câmara Municipal venceu a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) por 6 a 2. Já o último confronto do dia foi Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) 4×1 Guarda Municipal.

Com o término da fase de grupos, foram definidas as semifinais, que acontecerão no próximo sábado (2), no campo do bairro Goiabal. No grupo A, a Câmara Municipal terminou em primeiro lugar e enfrentará o Saae, que ficou em segundo na mesma chave. No grupo B, o Campla liderou com 100% de invencibilidade e enfrentará a Guarda Municipal, segunda colocada. A SMMU e a SMS ficaram na lanterna de seus grupos e foram eliminadas. A ordem dos jogos das semifinais serão decididas após sorteio na quinta-feira (31).

O secretário de Esporte, Bruno Oliveira, comentou como o torneio proporciona momentos de alegria e descontração a todos os envolvidos: “Estou muito feliz de estar à frente da Secretaria em um torneio tão importante quanto este, que há 12 anos não acontecia. Gostaria de agradecer ao prefeito Rodrigo Drable por todo o apoio e toda a diretoria do campo do bairro Vila Nova por ter cedido o espaço para estarmos realizando os jogos. Este é um momento de entretenimento entre familiares, jogadores e amigos e está sendo muito divertido fazer parte disso tudo”, revelou o secretário.

A vereadora Cristina Magno acompanhou os jogos e ressaltou a relevância do campeonato. “Estamos na luta para melhorar a qualidade de vida de todos e essa copa tem uma importância muito grande para a interação entre os funcionários. Estamos muito felizes e que vença o melhor”, disse a vereadora.

A Copa dos Servidores é uma realização da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Associação dos Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta (Asbam).